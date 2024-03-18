مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى عامل مصرعه، فيما أصيب 8 آخرين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال بطريق الروبيكي - بدر أمام منطقة الجلود على أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كلا من: "إسلام السيد" 30 عاما، مقيم بمدينة القنايات، و"رضا عبدالهادي، 45 عاما، مقيم بمدينة القنايات، و"باسم فكري" 35 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"أسامة السيد" 40 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"كريم علي" 13 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"حسين هادي" 14 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"صلاح حمادة" 15 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، و"عاطف إسماعيل" 19 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، و"عبدالله عبدالمنعم" 35 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال بطريق الروبيكي - بدر أمام منطقة الجلود على أطراف مدينة العاشر من رمضان، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.