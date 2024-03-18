مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم موتوسيكلين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما اصيب آخر باشتباه ما بعد الارتجاج؛ إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق العباسة - أبوحماد أمام مصنع الدقيق بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كل من: "أحمد حسن" 28 عاما، مقيم بمركز أبو حماد، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، و"زياد محمد" 16 عاما، مقيم بمركز أبو حماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق العباسة - أبوحماد أمام مصنع الدقيق بمركز أبو حماد، وتم تحويل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.