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الأم المثالية فى الشرقية: بعد وفاة زوجى رفضت الزواج وكرست حياتى لتربية أولادي

الإثنين، 18 مارس 2024 01:16 م
الأم المثالية فى الشرقية: بعد وفاة زوجى رفضت الزواج وكرست حياتى لتربية أولادي السيدة عزة عبدالفتاح عبدالستار
الشرقية - إيمان مهنى

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قالت عزة عبد الفتاح عبد الستار من محافظة الشرقية، الحاصلة على لقب الأم المثالية لعام 2024، إن زوجها كان يعمل مهندس زراعي وتوفى شابا بسبب مرض فيرس سي تاركا لها طفلين "محمد خمس سنوات وأميرة 11 شهر"، مؤكدة أنها رفضت الزواج وكرست حياتها لاستكمال الرسالة من بعده.
 
وأضافت، أنها وقفت بجوار زوجها في مرضه خلال 5 سنوات زواج، حيث كان مرض فيرس سي من الأمراض اللعينة التي لا يوجد لها علاج في هذه السنوات، بخلاف الوقت الحالي وبعد وفاته رفض كل عروض الزواج.
 
وتابعت: "ربيت أولادي بمعاش زوجي وتجارة تربية الطيور والألبان وبيعها من المنازل، حتى اتموا تعليمهم الجامعي الأول محاسب والثانية مهندسة زراعية".






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