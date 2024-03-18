مصرع شاب صدمته سيارة أسفل الطريق الإقليمي في اتجاه العبور بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه؛ إثر وقوع حادث صدمته سيارة أسفل الطريق الإقليمي في اتجاه العبور بعد كارتة سيارات بلبيس بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي بوصول "كامل إبراهيم" 36 عاما، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة أسفل الطريق الإقليمي في اتجاه العبور بعد كارتة سيارات بلبيس بمركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.