مسلسل بابا جه.. أضرار تصيب الشخص الذى يتعرض للتنمر

أضرار تصيب الشخص الذى يتعرض للتنمر

- إتلاف الدماغ

تتعرض أجزاء الدماغ المسؤولة عن التفاعل الاجتماعي والتفكير ومعالجة العواطف لأضرار جسيمة بسبب سوء المعاملة. نحن لسنا قادرين على الفهم والتفكير بشكل صحيح.

- ارتباك الإشارات في المخ

- مشكلة التفكير

- التقلبات العاطفية

- توقف انشاء خلايا دماغية جديدة

قد يبدأ الشخص الذي يواجه التنمر والإساءة في رؤية كل شيء على أنه تهديد، وغالبًا ما يخطئ في قراءة الإشارات ويستجيب بطريقة خاطئة.تتعطل أدوات التفكير في الدماغ بسبب الطريقة التي نعامل بها. ولذلك لا نستطيع أن نفكر بشكل سليم، ونواجه صعوبات في حل المشكلات، حتى الصغيرة منها.نحن نواجه تقلبات عاطفية، حيث نشعر باستمرار بالإرهاق أو بالبكاء. يحدث هذا عندما يؤدي التعرض المستمر للإساءة إلى إتلاف أجزاء الدماغ المسؤولة عن المشاعر.تتعطل العمليات الطبيعية، حيث يتم تعليق إنشاء خلايا دماغية جديدة وتطوير اتصالات جديدة فى المخ