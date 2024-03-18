وأظهر مقطع فيديو قيام مستوطنين بوضع ملصقات على المدخل الرئيسى لمقر الوكالة، تدعو لإغلاق الأونروا، وتهدد العاملين فيها.

وقد تصاعدت مؤخرا حدة التحريض الإسرائيلي على وكالة الأونروا ومقراتها في القدس المحتلة، وبعث نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينج في القدس، مؤخرا رسالة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير يطالبه فيها بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها في حي الشيخ جراح بالقدس، كما طالب بإخلاء كلية تدريب قلنديا شمال المدينة أو ما يعرف بـ"مركز التدريب المهني" التابع للأونروا.