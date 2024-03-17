الأونروا: مقتل 166 موظفا في العدوان الإسرائيلي علي غزة

كتبت: هند المغربي

مازالت الهجمات الإسرائيلية تستهدف العاملين بالمجال الإنساني في غزة في محاولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والنازحين قسرا في قطاع غزة ووفق تقرير وكالة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الفلسطينيين "الأونروا" أن إجمالي العاملين في المنظمة الأممية الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية 166 شخصا

ولفت التقرير الأممي إلى استمرار إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان، مشيرا إلى أنه في أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف في خان يونس والمناطق الوسطى في الأيام الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة أخرى إلى الجنوب.

ومن جانبه أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن مستشفيين فقط من أصل 12 مستشفى يعملان بشكل جزئي يقدمان خدمات الأمومة، وأن ما يصل إلى 180 امرأة ينجبن كل يوم لافتا الي أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد العثور على أماكن آمنة للنساء الحوامل والأمهات الجدد لكي ينجبن أطفالهن، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والأمراض المعدية، التي تتفاقم بسبب نقص المياه النظيفة