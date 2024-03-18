مديرية تعليم الجيزة تطلق برنامج الحوكمة الرقمية لإدارة الموارد البشرية

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عمل برنامج خاص بالمنتدبين والإعارات والإجازات الخاصة للتسجيل أون لاين، وذلك من خلال موظفى الإدارات التعليمية التابعين لأقسام الموارد البشرية؛ لتسهيل العمل وسرعة إنجازه للعاملين في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد استيفاء جميع الأوراق وتسليهما للمسؤول المختص بذلك، مشيرة إلى أن جميع الاجراءات تتم بشكل إلكتروني، من خلال الرابط التالي:

‏https://pre.gizaedu.net/asp/Relocating/IncResultsrch.asp

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الحوكمة الرقمية وتطوير منظومة العمل بتعليم الجيزة، وتحت رعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ورفعت حسب الله مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإشراف أحمد فوزى مدير إدارة الموارد البشرية مركزى، واستكمالًا للعمل على التطوير فى ظل اهتمام الدولة ورؤية مصر نحو التحول الرقمي 2030، وتسهيلًا على العاملين والمعلمين والإداريين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بإدارة الموارد البشرية.

ووجهت المديرية بضرورة قراءة التعليمات جيدًا قبل التسجيل، منبهة على الضوابط التالية:

-بالنسبه للتسجيل لأول مرة برجاء قراءة التعليمات قبل التسجيل وهي:

- تسجيل طلبات الندب داخل إلي/خارج من الجيزة أول مرة فقط (الندب لأول مرة)، وبالنسبه لتجديد الندب من داخل الإدارة التعليمية التابعة.

-يمكنك التقدم بطلب واحد فقط ومتابعته عن طريق لينك معرفة ميعاد التقديم إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومقرها شارع البساتين شارع جامعة القاهرة بقسم الانتدابات بإدارة الموارد البشرية وبالمستندات المطلوبة، مع ضرورة كتابة جميع البيانات وصحيحه ومن واقع صحيفة الأحوال.

-بعد التسجيل يرجى متابعة لينك الميعاد يوميًا، حيث سيتم تسجيل ميعادك للقدوم إلى المديرية بالمستندات المطلوبه لانتهاء من استيفاء طلبك وتقديم المستندات المطلوبه بوقت القدوم ستذكر بجانب الميعاد.