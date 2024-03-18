محافظ كفر الشيخ يهنئ وفاء أحمد الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، وفاء أحمد محمد 59 عاماً، من قرية دقلت مركز كفرالشيخ، لحصولها على المركز الثاني علي مستوي في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بدورها العظيم في تربية أشقائها وأبنائها ورعايتهم، وحرصها على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم.

‎أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرًا إلى أن تكريم الأم المثالية هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة.

‎يذكر أن قصة كفاح السيدة وفاء أحمد محمد ، 59 عام، بدأت بعد أن تحملت مسئولية تربية أخواتها الأربعة، فقامت بمشاركة الأم في الأعمال المنزلية وتربية أخواتها، حتى تزوجت في العشرين من عمرها وبعد مرور 3 سنوات من الزواج أصيب الزوج بجلطة وظل طريح الفراش لمدة سنتين ثم توفي، وترك 3 أبناء من حفظة كتاب الله، شيماء بدير احمد، ليسانس حقوق، ومحمد بدير احمد، ليسانس أصول الدين والدعوة الاسلامية، احمد بدير احمد، نقيب بحري بالقوات المسلحة، وبعدها استكملت الأم درستها وحصلت علي دبلوم فني، وتستمر قصة العطاء لتسطر رحلة كفاح لإحدي عظيمات مصر.