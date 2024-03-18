الأم المثالية بقنا.. اتعلمت الخياطة بعد وفاة زوجها عشان تربى أولادها وتعلمهم

قنا صاير سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الأم المثالية الأولي بقنا وذلك بعد إعلان الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية ومنهم قنا، وقالت مريم وهيب، الأم المثالية بقنا، إن لديها 3 أبناء، ابن بكلية الهندسة وابنه حاصلة على كلية الهندسة، وأخرى خريجة تربية نوعية ومتزوجة من 5 أشهر، وبعد وفاة زوجها عملت في مجال الحياكة.

وأشارت مريم، إلي أنها اضطرت إلي العمل حتى تنفق على أبنائها في مراحل تعليمية مختلفة، ورشحتها أحد موظفات التضامن بعد معرفة قصتها وكانت تشعر بفوزها بمركز متقدم.