محافظ المنيا يهنئ الأم المثالية على مستوى المحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا السيدة جده صادق إبراهيم سيد أحمد ابنة مدينة المنيا، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024.

وأعرب المحافظ عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها تستحق التقدير والتكريم من الجميع .

وقدم المحافظ تقديره وتبجيله لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح ، مؤكدا أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج في التضحية مثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور .

وأكد محافظ المنيا ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية ايمانا بدورها الهام داخل الأسرة المصرية، من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولاسرتها.فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد تنظيم حفل كبير لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة .

كانت وزارة التضامن قد اعلنت عن فوز جده صادق إبراهيم سيد أحمد البالغة من العمر 54 عاما بحصولها على لقب الأم المثالية على محافظة المنيا بعد أن كافحت مع أبناءها الاثنين بعد وفاة زوجها منذ ٣٤ عاما حتى استطاعت إتمام تعليمهما رغم انها ربة منزل وليس لديها دخل شهرى ثابت.

وواصلت الكفاح رغم معاناتها بسبب مرض ابنائها فالابن الأكبر مريض بانيميا البحر المتوسط و الابن الأصغر يعانى من إعاقة حركية بالساق اليمنى إلا أنها حاربت أعباء الحياة و الظروف القاسية وقامت بتزويج ابنيها، ورزقت بـ5 أحفاد، واستخرجت كارنيه الخدمات المتكاملة لابنها لحصوله على معاش أو وظيفة، حتى يستطيع توفير الاحتياجات اللازمة لأولاده وزوجته.