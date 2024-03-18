أم الدكاترة.. حكاية "أميمة" تحدت السرطان وصبرت على رحيل زوجها.. فيديو

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أميمة طلعت على الحاصلة على الأم المثالية المركز الرابع على مستوى الجمهورية، والأولى على مستوى محافظة المنوفية.

وتقول أميمة طلعت البالغة من العمر 64 عاما، إنها تلقت خبر حصولها على الأم المثالية من اليوم السابع، وأنها سعيدة جدا لأن لقب الأم المثالية جاء بعد تعب كبير مع زوجى وأبنائى.

وأضافت الحاصل على الام المثالية على مستوى محافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال بكلية التجارة، وكانت تعمل مدير إدارة بجامعة الدلتا التكنولوجية، حتى خرجت على المعاش منذ 4 سنوات، وكان كل هدفى أن يكون أبنائى فى أفضل الكليات، وحدث ذلك بالفعل بفضل الله ثم تعبى معهم.

وتشير الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، لدى 3 من الأبناء أحمد 35 عاما ويعمل طبيب صيدلى بالخارج، أنس 30 عاما ويعمل مهندس بترول، ابتهال طبيبة أسنان، تعبت كثيرا من أجلهم لأن والدهم توفى منذ عام 2009، والذى كان يعمل مدرسا بإحدى الدول العربية بمرض السرطان، وبعدها قررت بذل مزيد من الجهد لتوفير كافة احتياجات أبناء لكى يستكملوا دراستهم دون شعر بفقد والدهم والذى ضحى من أجلهم لتوفير كافة احتياجتهم.

وتوضح أميمة طلعت، أنها سافرت مع زوجها لمدة 5 سنوات لعمله بإحدى الدول العربية كمدرس، وبعدها قررت العودة إلى مصر، لكى أكون بجوار أبنائى، لاستكمال دراستهم فى كليات القمة الطب والهندسة، حتى انتهوا من دراستهم، ثم حصلت على الدراسات والعليا بكلية التجارة.

وتوضح أميمة، أنها مريضة بمرض الكانسر وهى تستكمل رحلة علاجها، مؤكدة أنها تدعم جميع مرضى الكانسر.