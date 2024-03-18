وكان مجلس الأمن الدولي قد استهل جلساته، اليوم الاثنين، بعقد اجتماع رفيع المستوى حول الحد من التسلح النووي ومنع انتشاره، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس، وفي مقدمتهم وزير الخارجية اليابانى الذى ترأس أعمالها، كما حضر الجلسة أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وروبرت فلويد المدير التنفيذى لمنظمات منع الانتشار النووي، وهي المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، وتشكل مظلة للمنظمات غير الحكومة المنادية بالتخلص من الأسلحة النووية في العالم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة مغلقة، مساء اليوم، حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من مندوب فرنسا، ولم تكشف مصادر مجلس الأمن عن طبيعة المتحدثين الرئيسيين في تلك الجلسة.

كما من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة، مساء اليوم- بتوقيت الولايات المتحدة- حول الأوضاع فى هايتى، لمناقشة مسودة قرار أعدته الإيكوادور والولايات المتحدة، وكذلك مناقشة المذكرة الواردة من هيئة تعاون دول الكاريبي وهي المنظمة الإقليمية المعنية بدعم التعاون بين بلدان الإقليم في الحادي عشر من الشهر الجاري حول مستجدات الوضع الأمني في هاييتي على ضوء تصاعد أعمال المجموعات المسلحة هناك منذ التاسع و العشرين من شهر فبراير الماضي.

