لازم تشوف المدفع وهو بيضرب.. الأطفال متجمعين والكل منتظر اللحظة دى.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من أمام مدفع الحاجة فاطمة بمدينة الأقصر، والذي يتوافد عليه الأهالى بالعشرات قبل موعد الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك، للاستمتاع باللحظات الأخيرة وتجهيزاته من قبل رجال الحماية المدينة وإطلاقه للإعلان عن موعد الإفطار اليومي في الشهر الكريم.

ويعتبر مدفع الإفطار بالأقصر، ضمن سلسلة مدافع صنعت عام 1871م وكانت تشارك في حروب القرن التاسع عشر، والذي وصل لمحافظة الأقصر وباقي محافظات مصر، ليكون عادة سنوية للأهالى يشرف عليه رجال الحماية المدنية منذ 153 سنة مضت وحتى الآن للإطلاق وقت الإفطار والإمساك في شهر رمضان المبارك، وأصبح سمة مميزة من سمات الشهر الكريم قبل الإفطار ليتجمع حوله عشرات الأهالى والأطفال لمشاهدته وقت الإطلاق مع قدوم آذان المغرب طوال الشهر الكريم.

ومن الجدير بالذكر إنه من الطرائف التي تروى عن مدفع رمضان بالأقصر إنه فى عام 1932، كان الطقس غائماً بشدة فى الأقصر وكان الجندى المكلف بإطلاقه يعد المدفع للإطلاق لكنه أطلقه قبل موعده بعشر دقائق فأفطر غالبية الصائمين، حيث يعتبر المدفع المتواجد بمدينة الأقصر وبالتحديد أمام مقر الحماية المدنية وبجوار مركز شرطة بندر الأقصر، قد جاء للأقصر ضمن سلسلة مدافع تم توزيعها على المحافظات لتطبيق فرمان الحاجة فاطمة في الشهر الكريم ليطق وقت الإفطار ووقت الإمساك.