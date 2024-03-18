كيفية زيادة الوزن الصحي للأطفال بالأطعمة الغنية بالمغذيات

كتبت إيناس البنا

في حين أن زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال هي مخاوف متزايدة في جميع أنحاء العالم، إلا العديد من الأطفال يكافحون من أجل زيادة الوزن بشكل مناسب وصحى، على الرغم من ذلك، مع الأطعمة والاستراتيجيات الصحيحة، يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم على تحقيق زيادة صحية في الوزن.

نصائح لزيادة الوزن الصحى في الأطفال

الحد من المشروبات السكرية

وفقًا لموقع هيلث سايد يجب تشجيع الطفل على تناول الطعام قبل تقديم المشروبات، وتجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، وتعتبر اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات والتوفو خيارات جيدة.

اختر الوجبات الصغيرة المتكررة

قم بتقديم ست إلى ثماني وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من الالتزام بثلاث وجبات أكبر، تشمل الخيارات الأرز البني والكينوا والشوفان وخبز الحبوب الكاملة والمعكرونة

تجنب السعرات الحرارية الفارغة

لا تشجع على استهلاك الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة، مثل الصودا ورقائق البطاطس والوجبات السريعة، الخيارات ذات السعرات الحرارية العالية مثل الموز والفواكه المجففة والبطاطس والبطاطا الحلوة والبازلاء.