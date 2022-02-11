5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظام طفلك الغذائي.. منها ملعقة عسل يومياً

كتبت فاطمة خليل

تشعر العديد من الأمهات بالقلق بشأن وزن أطفالهن، لكن أيضًا يجب تزويد الأطفال بالأطعمة المناسبة التي تعزز نموهم وتطورهم، حيث يؤدي نظام المناعة القوي للطفل إلى شخص بالغ يتمتع بصحة جيدة، في هذا التقرير 5 أطعمة عليكِ إضافتها إلى نظام طفلك الغذائي على الفور، بحسب موقع "health".

يحتاج الأطفال في تلك المرحلة من حياتهم إلى تغذية مناسبة ونظام غذائي متوازن، فهو لا يساعد فقط في النمو البدني العام ولكنه يعزز أيضاً نموهم العقلي.

5 أطعمة عليك إضافتها إلى نظام طفلك الغذائي على الفور



فيما يلي 5 أطعمة يجب أن يحصل عليها الأطفال:

1. الكثير من الفواكه الجافة والمكسرات والبذور:



يحتاج الأطفال إلى فيتامينات ومعادن مختلفة تعزز هرمون النمو في الجسم ويساعد في زيادة طولهم والحفاظ على وزنهم. لذا اضيفى الكثير من الفواكه المجففة والمكسرات والبذور. ستعمل المكسرات على تعزيز ذاكرتهم وستحافظ على دفء أجسامهم، كما تزيد المكسرات من مستوى طاقة الجسم ويساعدهم على أن يكونوا منتجين ونشطين طوال اليوم.

البذور مليئة بمضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والمنجنيز، والزنك، والحديد، والنحاس، والكثير من المعادن والفيتامينات الأخرى، التي تساعد على محاربة فقر الدم وإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على مستوى الأكسجين في الدم..

أفضل المكسرات التي يجب على الطفل تناولها:

* اللوز

* الفول السوداني

* الكاجو

* عين الجمل

وأفضل البذور تشمل:

* بذور الشيا

* بذور زهرة عباد الشمس

2. تناول الحبوب الكاملة



الحبوب تمنع السمنة عند الأطفال في مرحلة مبكرة وتمنع الكثير من مشاكل المعدة والإمساك.

الحبوب التي يجب تناولها:

* القمح

* مكرونة القمح الكامل

* الأرز البني

* الكينوا

3. الخضار والفواكه:



الخضار والفواكه الخضراء إلزامية لجميع الأطفال في مرحلة النمو، تحافظ على رطوبة طفلك طوال اليوم والخضراوات تساعدهم في النمو وتقوية المناعة والحفاظ على الجهاز الهضمي السليم.

الخضار والفاكهة الواجب تناولها:

* قرع العسل

* بطاطا حلوة

* أفوكادو

* البرتقال

* الشمام

* الرمان

* العنب.

4. ملعقة كبيرة من العسل يومياً:



تأكد من إعطاء طفلك ملعقة صغيرة من العسل كل يوم لأن العسل يساعد في إزالة مسببات الحساسية من منطقة الجيوب الأنفية.

5. منتجات الألبان



يجب إضافة منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والسمن إلى نظام الأطفال الغذائي لأن ذلك يساعد في تحسين كثافة العظام، وتعتبر منتجات الألبان، وخاصة الحليب ، جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للطفل لتقوية العظام وزيادة طولها وحتى للبصر حيث تحتوي منتجات الألبان على الكالسيوم.