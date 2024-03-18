كبير اقتصادى الأغذية العالمى: 309 أشخاص فى 72 دولة يواجهون الجوع

كتبت : هند المغربي

أكد عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه 309 ملايين شخص في 72 دولة مستوى من الجوع يصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ. وقال إن الاحتياجات كبيرة، لكن التمويل المطلوب لتلبية تلك الاحتياجات تقلص عما كان قبل جائحة كوفيد-19 وشدد على ضرورة تغيير ذلك الوضع.

وقال المسؤول الأممي إن أسهل طريقة لتجنب حدوث المجاعات، هي وقف الصراعات. ولكن إذا كان ذلك سيستغرق وقتا طويلا، فإن المسؤولية الإنسانية تحتم ضمان القدرة على إطعام الأبرياء وتوفير المياه والضروريات- مثل الدواء- للعالقين في تلك الأماكن أو الذين قد ينزحون منها.

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن هناك مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع معدلات الجوع بشكل مثير للقلق في المجتمعات المتضررة من الصراعات، مما يتسبب في تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي التي قد تؤدي إلى المجاعة.