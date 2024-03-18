قصة الأم المثالية بالمنيا.. بائعة متجولة ربت ابنين أحدهما من ذوى الهمم

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع السيدة جدة صادق إبراهيم سيد، والتى تبلغ من العمر 45 عاما، من مواليد حى الأربعين بالسويس، توفى زوجها بعد زواجها بثلاث أعوام وترك خلفه طفلين رضيعين، لتتحمل الأم المسئولية فى عمر الـ 19 عاما، دون وظيفة أو دخل ثابت سوى معاش قليل عن زوجها المتوفى، فاضطرت للعمل كبائعة متجولة للإنفاق على أولادها وتعليمهم حتى حصل الأول على الهندسة والثانى مساعد مهندس.

قالت جدة صادق إبراهيم إن قصة كفاحى بدأت بعد وفاة زوجى والذى يعد هذا العام 35 عاما مضت على مفارقتنا أنا وأبنائه، ومنهم خالد إسماعيل الذى حصل على بكالوريوس الهندسة وأصبح ضمن نقابة المهندسين، كان همى الأول التعليم الأساسى حتى يتفوق أبنائى، لم أقصر معهم.

وزاد الهم عندما أصيب نجلى الأصغر وحصل على قرار تقاعد، فكان لزاما على أن أقوم بتحمل مسؤليته هو وأبنائه أيضا وعددهم 5 أبناء، ولكن كل هذا لم أضعه فى الحسبان حيث أصبت أنا أيضا وأصبحت غير قادرة على الحركة إلا بصعوبة شديدة جدا، ومع هذا أثابر وأتحدى الأيام الصعبة من أجل أبنائى.