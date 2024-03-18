أمل علي حسن الأم المثالية لعام 2024 ضمن مبادرة لا أمية مع تكافل

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024، حيث كرمت الأم أمل على حسن محمد من مدينة أسيوط ضمن مبادرة لا أمية مع تكافل على مستوى الجمهورية وهى، أرملة منذ 6 سنوات، تبلغ من العمر 50 سنة، وحاصلة على دبلوم تمريض، وحالتها المهنية الآن معلم أول بالمعاش، لديها ثلاث بنات.

تزوجت أمل على حسن محمد عام 1998 من رجل بسيط يعمل سباك، توفى الزوج بعد 9 سنوات فى عام 2007 وبدأ كفاح الأم فى رعاية بناتها وقامت بالعديد من المشاريع لسد احتياجات الأسرة منها مشروع أعلاف المواشى عن طريق مشروع الحد من الفقر للمرأة الريفية ولم يجدى المشروع نفع حيث كان مستهلك.

وعملت الأم بالمخابز عند بعض الناس فى إطار البلد وهى السيدة الأولى على مستوى القرية التى عملت بهذا العمل، ثم تدهورت صحتها وحاول أهل الزوج طردها من المنزل ورغم تلك الظروف أوصلت البنات لمراحل تعليمية مختلفة.

والابنة الكبرى تعمل بفصول محو أمية لمساعدة أمها وكانت تتحدث كثيرًا مع والدتها عن الفصول والتعليم والمتعلمين بها فأحبت الأم كثيرًا أن تلتحق بفصول محو الأمية من حديث ابنتها والتحقت بالفعل بأحد الفصول ونجحت فى اجتياز امتحان محو الأمية.