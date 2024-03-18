فتاوى رمضان 2024.. حكم وكيفية إفطار الصائم فى الجو

كتب لؤى على

شهر رمضان أعظم الشهور وأجلها و يحرص المصريين على التوجه إلى دار الإفتاء سواء للسؤال أو البحث عن إجابة لما يدور فى أذهانهم فيما يخص مسائل الصيام ومنها :

إفطار الصائم فى الجو

الصائم يفطر فى الجو عندما تغيب الشمس عنده وفى النقطة التى هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التى يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها فى عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر، للمشقة الزائدة المركبة فى السفر، وليس لانتهاء اليوم.

فلو أفطر حينئذٍ فإنه يكون عليه أن يقضى يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلى أو البلد الحالي دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.

وهناك حالة تغيب فيها الشمس، ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردِّها وعودتها.

الجدير بالذكر أن الصوم عبادة من أَجَلِّ العبادات وأعظمها ثوابا، حيث اختص الله تعالى بتقدير ثواب الصائم فقال النبى - صلى الله عليه وسلم-: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِ».

وقد شرع الإسلام لهذه الفريضة قانونها الخاص بها، من شروط وأركان وسنن ومندوبات إذا روعيت فيها صحت تلك العبادة وكملت. ولكل عبادة محظورات ومكروهات لا بد من معرفتها؛ لتجنبها، فإذا وقع فيها محظور بطلت، وإذا وقع فيها مكروه جنح بها عن الكمال. وكذا فى كل عبادة أمور مباحة ترْكُها وفِعْلُها سواء فى عدم الضرر والتأثير.

لذلك كان على المكلَّف التمييز بين هذه الأمور التى تعرض لهذه العبادة -عبادة الصوم- حتى يحققها على الوجه الذى يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، فيحصل بها الإجزاء فى عالم الدنيا، والثواب الجزيل فى الآخرة.