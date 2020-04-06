اليوم السابع
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كتاب دار الإفتاء يرصد كل ما يتعلق بأحكام ومعاملات رمضان وعيد الفطر.. اقرأه

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:29 م
كتاب دار الإفتاء يرصد كل ما يتعلق بأحكام ومعاملات رمضان وعيد الفطر.. اقرأه كتاب الصيام
كتب لؤى على

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أصدرت دار الإفتاء المصرية طبعة جديدة من "كتاب الصيام"، والذى يضم الكثير من أحكام الصيام، والمعاملات والأحكام الشرعية فى شهر رمضان للعام 1441 هجرياً، وعيد الفطر المبارك.
 
ويقدم كتاب الصيام الجديد الفتوى للمسلمين بأسلوبٍ عصرى يتماشى مع ما جدَّ من متطلبات عصرنا فى أمور حياتنا المختلفة، من عبادات، وأحوال شخصية، ومعاملات عصرية حلَّت بالمسلمين، بالإضافة إلى أنه يبين الإجابة عنها بأسلوبٍ واضح شامل ومختصر، يستطيع القارئ المسلم من خلالها فهم الإجابة فهمًا عميقًا شاملاً.
 
الكتاب يهدف إلى تقديم الفتاوى الرمضانية تلبية لاحتياجات المسلمين الفقهية والتى غالباً ما تكثر خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما فى مسائل الصيام وأحكامه.

ومن بين موضوعات الكتاب الجديد أحكام إفطار المرضع أو المرأة بعذر، وفضل ليلة القدر، والجهر بالإفطار، والمرخص لهم بالإفطار، وفضل إفطار الصائم، وصيام الستة أيام البيض، وأحكام الاعتكاف، والصيام على رؤية دولة أخرى، رخصة الإفطار لمن؟ واستخدام المرأة للعطور فى رمضان، ومتى يتم القضاء؟ وصوم الحامل، حكم الحقنة فى نهار رمضان، وكشف الطبيب على المرأة فى نهار رمضان، حكم استخدام قطرة الأنف، حكم الحقنة فى الوريد أو العضل، استخدام بخاخة الصدر إلى آخره من المسائل المتعلقة بالصيام فى الشهر الكريم.
 

كتاب الصيام

شهر رمضان

دار الافتاء

الصوم

اللهم بلغنا رمضان

ليلة النصف من شعبان

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