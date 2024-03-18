عمان (أ ش أ)

حذر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، لدى لقائه وزير الخارجية البرازيلى ماورو فييرا، اليوم الاثنين، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتى ستكون كارثية على المنطقة بأسرها .

وأكد العاهل الأردني، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة،وحماية المدنيين ، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بجميع الوسائل الممكنة . وثمن موقف البرازيل الرافض للحرب على غزة، واستمرارها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومطالبتها المجتمع الدولي بعدم تعليق الدعم للوكالة الأممية، فضلا عن موقفها المؤيد لحل الدولتين . وجدد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي ، التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية . وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة التي تربط الأردن والبرازيل،وأهمية البناء عليها لتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها .

وفى وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة إنسانية يجب أن تتوقف فورا والمجازر التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تنتهي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأردنية، أن إسرائيل تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط ولا يمكن اعتبار قتل وتجويع الأطفال دفاعا عن النفس.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل مفاقمة الكارثة في قطاع غزة، مؤكدا أن تدمير مجتمع بأكمله جريمة عنصرية لا مبرر لها ولا يمكن لإسرائيل التذرع بالدفاع عن النفس.

وأشار الصفدي إلى أن المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة يجب أن يقدموا للعدالة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البرازيلي أن على إسرائيل وقف الحرب على غزة فورا، مشددا على ضرورة التمكين من إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وثمن جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات، مؤكدا أن البرازيل تتشارك مع الأردن في موقفها إزاء وقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.