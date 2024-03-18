اليوم السابع
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ضبط 1.8 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

الإثنين، 18 مارس 2024 01:23 م
ضبط 1.8 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم ألعاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارتى "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة الشواشنة مُحمل عليهما (65 كرتونة ألعاب نارية بداخلها أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام). بمواجهة قائدى السيارتين ("لهما معلومات جنائية") قررا بتحصلهما على المضبوطات من (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية.. وبحوزته (10 كرتونة ألعاب نارية بداخلها 250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام- 100 كيلو جرام من خامات التصنيع- أدوات التصنيع).. وبمواجهته أقر بتصنيعه وحيازته للمضبوطات بقصد التربح منها. 
 
بلغ إجمالى الألعاب النارية المضبوطة (1,8 مليون صاروخ مختلف الأشكال والأحجام)
 
 






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الفيوم




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