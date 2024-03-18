ضبط المتهم بقتل صديقه فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط سائق لاتهامه بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض بمحيط أحد المساجد في نطاق مركز شرطة الزقازيق ، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود غشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "أحمد م ع" سائق، مقيم بمركز ههيا، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته بمحيط أحد المساجد أثناء صلاة التراويح بمنطقة كفر محمد حسين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سلطان م" 30 عاما، سائق، صديق المجني عليه، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.