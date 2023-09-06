ضبط المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بالشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصاب بجرح طعنى بالظهر وتوفى حال إسعافه.

بالإنتقال وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه اتهما ميكانيكى دراجات نارية بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيق المتوفى ولدى تدخل المتوفـى لمناصرة شقيقه تعدى المتهم المذكور عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.