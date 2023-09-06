اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بالشرقية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:19 م
ضبط المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بالشرقية مشاجرة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت  أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصاب بجرح طعنى بالظهر وتوفى حال إسعافه.
 
بالإنتقال وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه اتهما ميكانيكى دراجات نارية بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيق المتوفى ولدى تدخل المتوفـى لمناصرة شقيقه تعدى المتهم المذكور عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل شخص

جريمة قتل

القبض على المتهم بالقتل

مقتل شخص

جرائم القتل

جريمة القتل

الشرقية

جريمة الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة