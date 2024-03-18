سعر جرام الذهب فى مصر يسجل 2950 جنيها للجرام بمستهل تعاملات الأسبوع

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر بداية جلسة اليوم الاثنين مستهل التعاملات الأسبوعية لتستكمل، وسط استقرار ملحوظ في ظل ضعف الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وشبه اختفاء للسوق الموازي.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3377 جنيها.

عيار 21 يسجل 2950 جنيها.

عيار 18 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 23640 جنيها.

استمرار هبوط الذهب انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي في ظل استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حيث وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال جلسة اليوم عند المستوى 47 جنيه لكل دولار.

ومن جهة أخرى يعاني الذهب حالياً من تراجع في الطلب مع بداية شهر رمضان الأمر الذي يقلل من دعم السعر، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى التزايد على المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر مع اقتراب فترة الأعياد.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات على تحسن السيولة في ظل عودة الثقة إلى المواطنين والشركات لتتزايد تحويلات العاملين في الخارج من العملات الأجنبية عن طريق البنوك، بالإضافة إلى تزايد عمليات تنازل المواطنين عن العملات الأخرى وذلك بعد أن اختفت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي.

بالإضافة إلى هذا أشار وزير المالية أن مصر تدبر تمويلات تتجاوز 20 مليار دولار بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليار دولار وحزمة التمويل من الاتحاد الأوروبي في حدود 8 مليار دولار.

تعمل استمرار تدفقات السيولة الدولارية على مصر في عودة الثقة إلى الأسواق بشكل يحقق معه استقرار في سوق الذهب ويدفعه إلى التحرك وفق العرض والطلب في ظل استقرار سعر الصرف.