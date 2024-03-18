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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 18-3-2024

الإثنين، 18 مارس 2024 10:53 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 18-3-2024 الريال السعودي- أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 18-3-2024، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.56جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.58جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
 
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.58 جنيه للشراء.
 
12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.56  جنيه للشراء.
 
12.59  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.57 جنيه للشراء.
 
12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.56  جنيه للشراء.
 
12.61  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.51 جنيه للشراء.
 
12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.63 جنيه للشراء.
 
12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.52 جنيه للشراء.
 
12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.
 
12.59 جنيه للبيع.






الريال السعودي

سعر الريال السعودي

اسعار الريال السعودي

أسعار الريال السعودي

اسعار الريال اليوم

اسعار الريال السعودي اليوم




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