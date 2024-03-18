سامح شكري: وكالة الأونروا لها أهمية كبيرة ودعمها يجب أن يستمر

كتب محمد عبد العظيم

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك دعم كامل لوكالة أونروا لاستمرار عملها في تقديم المساعدات لغزة وللفلسطينيين، متابعا: " نقدر دور المفوض العام لأونروا لمواصلة مسؤوليات الوكالة تجاه الفلسطينيين ولها دور محوري".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني: " وكالة الأونروا لها أهمية كبيرة جدا ودورها كبير ويجب أن يستمر.. وقرارات تقييد تمويل المنظمة جاءت نتيجة لبعض الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة خصوصا لعدم وجود أدلة كافية ولا ينبغي تشويه مصداقية 40 ألف من الموظفين في الوكالة التي تدعم الشعب الفلسطيني".

وتابع وزير الخارجية: " الأونروا ينبغي أن يستمر وأنه على المجتمع الدولي إدراك خطورة اختفاء الأونروا من الوجود".