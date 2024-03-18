رحلة كفاح الأم المثالية بالوادى الجديد.. ربت أخواتها الخمسة و4 أبناء.. صور

وقالت الحاجة أم هاشم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها بدأت رحلة كفاحها منذ سن السابعة عشر من عمرها وكانت الأخت الكبرى لخمسة من الأخوات وكانت عونًا لأبيها بعد وفاة والدتها، فقد تخلت عن دراستها رغم تفوقها الدراسي للبحث عن عمل لمساعدة إخوتها واستكمالهم للتعليم الجامعي، وتعرضت لوعكة صحية أثرت على حاسة السمع مما أدى إلى ضعف شديد بالسمع، وتزوجت الأم في الحادي والعشرين من عمرها عام 1980م من موظف بأحد البنوك كان نعم السند وأنجبت خمسة من الأبناء، توفي ابنها الثاني بعد ولادته بخمسة عشر يومًا، وقد قام الأب والأم بتربية البنات على القيم والصفات النبيلة وتدرج هو في المناصب حتى أصبح رئيس قطاع رغم مرض الأم "ضعف السمع فكانت تقف مساندة للزوج والفتيات في دراستهن".

واضافت الحاجة ام هاشم انه في عام 2016، تعرضت الأسرة لظروف وفاة الزوج مما أثر على جميع أفراد الأسرة، ولكن الأم كانت قوية وتغلبت على أحزانها حتى أكمل الأبناء تعليمهم وأصبحت الابنة الكبرى حاصلة على ماجستير في التحاليل الطبية ومتحدثًا إعلاميًّا وعضوًا بأمانة الشئون البرلمانية بأحد الأحزاب، والابن الثاني مدير إدارة الموارد البشرية بأحد البنوك، والابنة الثالثة حاصلة على ماجستير إدارة أعمال وتستكمل درجة الدكتوراه وتعمل مسئول خدمة العملاء بأحد البنوك، والابنة الصغرى طبيبة حاصلة على ماجستير طب جراحة العيون بإحدى المستشفيات، وما زال عطاء الأم مستمر لأولادها وأسرتها.