اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 08:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تسليم 226 قطعة أرض سكنية للشباب بقرى اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة

الأحد، 17 مارس 2024 08:09 م
تسليم 226 قطعة أرض سكنية للشباب بقرى اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة جانب من تسليم قطع الأراضى
الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

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سلم الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، 226 قطعة أراض سكنية كمرحلة أولي من إجمالي عدد 1773 قطعة جاري تسليمها للمواطنين، لبناء منازل عليها بامتداد قرى اللواء صبيح ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة مسبقا، وذلك بحضور جهاز المركز التنفيذي المعني بالموضوع وجموع غفيرة من المواطنين.
 
وقال رئيس المركز، إن ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير احتياجات المواطنين الاساسيه والعمل على حل مشكلة ارتفاع اسعار إيجار الوحدات السكنية وتوفير مساكن بأسعار مخفضة وكذلك تشجيعا للجذب السكاني للمحافظة.
 
ووجه رئيس المركز بمخاطبة التموين لتدعيم القرية بإعتماد عدد من البدالين التموينين لخدمة المواطنين وسرعة تسوية وتمهيد الشوراع الداخلية بالقرية، والانتهاء من تخصيص وطرح المنطقة الحرفية بالقرية وسرعة حل مشكلة أحد المواطنين وتوصيل الصرف الصحي لمنزله.
 

 







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