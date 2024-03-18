رئيس ميناء دمياط يشارك في مؤتمر تعزيز العلاقات التجارية.. اعرف التفاصيل

شارك اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى مؤتمر "تعزيز العلاقات التجارية إطلاق خط مينائى تريستا - دمياط للرورو"، والذى عقد برئاسة الوكالة التجارية الإيطالية، بالتنسيق مع قطاع النقل البحرى واللوجيستيات بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس القطاع، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، رئيس الوكالة التجارية الإيطالية، رئيس ميناء تريستا الإيطالى، الاتحاد العام للصناعات الإيطالية، وعدد من الجهات المعنية ورجال الأعمال المصريين والإيطاليين.

وخلال كلمته أمام المؤتمر توجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجزيل الشكر للجانب الإيطالى على ما لمسه من حرص متبادل لاستكمال إقامة هذا المشروع الهام الذى يعد خطوة هامة ضمن العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وأضاف أن هيئة ميناء دمياط قامت بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف المعنية داخل مجتمع الميناء لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.

يأتى ذلك فى إطار الخطوات التنفيذية لتدشين خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، وبالتزامن مع زيارة دولة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر.