اليوم السابع
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خدمات رمضانية.. كيفية الحصول على سلع مخفضة من منافذ أمان

الإثنين، 18 مارس 2024 12:22 م
خدمات رمضانية.. كيفية الحصول على سلع مخفضة من منافذ أمان منظومة "أمان"- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وفرت وزارة الداخلية كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 
ويستطيع المواطن الاستفادة من هذه المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية للحصول على السلع بأسعار مخفضة.
 
وينشر "اليوم السابع"، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.
 
 
 
 
 






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