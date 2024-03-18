حياة كريمة: الانتهاء من 16 مشروعًا فى قرية المحاميد بأسوان بنسبة 100%

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 24 مشروع جاري بقرية الحجز قبلى "المحاميد" بمركز إدفو وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، ورئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أن الوحدة أجرت جولة تفقدية بقرية الحجز قبلى والتى تضم 10 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 21 ألف مواطن ، مؤكداً بأنه تم الإنتهاء من عدد 16 مشروع بنسبة 100%.

وأشار، إلى أن المشروعات تشمل إنشاء مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومكتب البريد ونقطة الشرطة ، بجانب إنشاء مركز شباب المحاميد ومركز شباب النصراب ، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد 4 مدارس ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، علاوة على مشروعات إنشاء عدد2 كوبرى على الترع والمصارف.