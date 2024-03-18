سقوط أمطار على أسوان بعد عاصفة ترابية.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت محافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار مستمرة على فترات متقطعة، فيما لم تؤثر على حركة السير او المشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، خلال الساعات القادمة.

وكان أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أعلن مساء الأحد، غلق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى ، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك فى ظل تداعيات العاصفة الترابية المفاجئة التى ضربت المحافظة خلال تلك الفترة، وما ترتب عليه من انخفاض مستوى الرؤية.

ووجه المحافظ، خلال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان، إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأوضح، أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً وقف حركة الطرق طبقاً لحالة الطقس ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول.