حشرة تظهر على سنابل القمح فى أواخر الشتاء.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

‎قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك عدد كبير من مزارعو القمح خاصة من محافظات الصعيد تواصلوا معه بخوض وجود حشرات غريبة على سنابل القمح.

‎وأوضح فهيم، أن هذه الحشرات اسمها أبو العيد "يرقات وحشرات كاملة" وهي تتغذى على حشرات المنّ واليرقات الخاصة بها "الصورة اليمين" مختلفة تماما في الشكل عن الحشرة الكاملة " الصورة اليسار"، مشيرًا إلى أن هذه الصور تم التقاطها من حقول القمح بمركز مغاغة محافظة سوهاج.

‎وأضاف فهيم، أن تكاثرها يبدأ أواخر فصل الشتاء وفى الربيع، وهى تساهم فى تلقيح االأزهار وتختفي بحلول الشتاء، وهي لا تضر الإنسان ولها أجنحة. تستخدمها في الطيران وهي من المفترسات الطبيعيه المهمه التي تساهم في التوازن البيئي.