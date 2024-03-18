حبس 5 عاطلين بتهمة سرقة شركة قطع غيار سيارات فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة العامة حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المحال التجارية بمنطقة الساحل، حيث قاموا بسرقة مبلغ مالي من شركة قطع غيار سيارات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من مالك شركة لقطع غيار السيارات يفيد فيه بتعرض شركته لسرقة مبلغ مالي من الخزنة الخاصة به، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين قيام 5 أشخاص بارتكاب الواقعة.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى شخصية مرتكبى الواقعة، وبأعداد الأكمنة تمكن تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المحال التجارية والشركات الخاصة بأسلوب كسر الباب، واضافوا بقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل الشركة محل الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.