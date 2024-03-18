جامعة الفيوم تفتتح معرض إيقاعات ورقية بكلية التربية النوعية.. صور

الفيوم - رباب الجالى

افتتح الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

حضر الافتتاح، كل من الدكتور هاني عبد البديع، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي، عميد الكلية السابق، والدكتور غادة يس، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح أيوب، المشرف على المعرض، والدكتورة فاطمة محمد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

ويضم المعرض، أعمالًا فنية لطلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية، والذي يأتي ضمن مقرر تدريس الأشغال الفنية، وشمل ٣٠ عملًا فنيًّا مجسمًا، ومعلقات، نفذت بخامات الورق المقوى، والكرتون.