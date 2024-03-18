تناقص قوة بركان أيسلندا بعد قذف نوافير من الحمم البركانية

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أعلنت السلطات الآيسلندية تناقص قوة البركان الذى ثار فى وقت متأخر ليلة أمس جنوب غربى البلاد، حيث أوضح العلماء أنه بدا أضعف وربما قد يتلاشى خلال ساعات.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الحمم البركانية تدفقت باتجاه الدفاعات الصامدة المحيطة ببلدة /جريندافيك/ فى شبه الجزيرة الجنوبية جنوب غربى البلاد، والتى تمكنت حتى الآن من احتجاز الصخور المنصهرة عن مجتمع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

ويعد ثوران البركان الأخير هو الرابع خلال ثلاثة أشهر؛ حيث قذف نوافير برتقالية من الحمم البركانية فى سماء الليل، ما دفع السلطات لإجلاء آلاف الأشخاص من جزيرة "بلو لاجون" السياحية القريبة من المنطقة.

فيما لم يتم الإبلاغ عن أى اضطرابات فى الرحلات الجوية فى مطار كيفلافيك الرئيسى فى أيسلندا، كذلك لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مؤكدة ناجمة من الثورانات الأخيرة، غير أنه أُدرج عامل على قائمة المفقودين بعد سقوطه فى شق أرضى حدث بسبب البركان.