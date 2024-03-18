تمارين رياضية سهلة يمكنك عملها أثناء الصيام.. منها المشى

من الضروري الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية للبقاء في صحة جيدة، أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة في روتينك اليومي على البقاء نشيطًا وتعزيز صحتك، فى هذا التقرير نتعرف على تمارين رياضية سهلة يمكنك عملها أثناء الصيام، بحسب موقع " تايمز ناو".
تمارين رياضية سهلة يمكنك عملها أثناء الصيام.. منها المشىالإثنين، 18 مارس 2024 07:00 ص
تمارين رياضية أثناء الصيام
كتبت فاطمة خليل
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