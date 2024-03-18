تمارين رياضية سهلة يمكنك عملها أثناء الصيام.. منها المشى

كتبت فاطمة خليل

من الضروري الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية للبقاء في صحة جيدة، أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة في روتينك اليومي على البقاء نشيطًا وتعزيز صحتك، فى هذا التقرير نتعرف على تمارين رياضية سهلة يمكنك عملها أثناء الصيام، بحسب موقع " تايمز ناو".

تمارين رياضية سهلة يمكنك عملها أثناء الصيام １- المشي المشي هو تمرين لطيف ويمكن القيام به في أي وقت من اليوم، استفد من الساعات الباردة قبل الفجر أو بعد غروب الشمس للذهاب في نزهة سريعة حول منزلك، اهدف إلى ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون وتحسين الحالة المزاجية. ２- تمارين التمدد تعتبر تمارين التمدد و اليوجا خيارات ممتازة للحفاظ على المرونة وتعزيز الاسترخاء. خصص بضع دقائق كل يوم لممارسة تمارين التمدد اللطيفة التي تستهدف مجموعات العضلات الرئيسية، قم بدمج اليوجا لتعزيز المرونة وتقليل التوتر وتهدئة العقل.