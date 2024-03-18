اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تشريح جثة شخص لقى مصرعه بطلق ناري بسبب خلافات بالمنيرة

الإثنين، 18 مارس 2024 12:16 م
تشريح جثة شخص لقى مصرعه بطلق ناري بسبب خلافات بالمنيرة حبس متهم - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص لقى مصرعه بطلق ناري، بسبب خلافات مع عاطل  لبيان سبب الوفاة، وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
 
وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان
 
فيما أمرت النيابة بحبس المتهم بقتل شخص بطلق ناري بفرد خرطوش خلال مشاجرة في المنيرة الغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات
وكشفت التحقيقات، أنه نشبت مشادة كلامية بين شقيق الضحية والمتهم بسبب خلافات جيرة، دفعت المتهم بالتشاجر مع شقيق الضحية، فتدخل للدفاع عنه، فقام بإطلاق النار عليه بفرد خرطوش، أسفرت عن مصرعه في الحال.
 
 
 






أمن الجيزة

اخبار الحوادث

جرائم القتل

طلق ناري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة