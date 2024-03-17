تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و927 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و927 شاحنة و209 سيارات.

وشملت حركة الواردات 32000 طن بضائع، و473 شاحنة و112 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و454 شاحنة و97 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة DINNUR C وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند والسفينة دليلة بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و328 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1108 ركاب بموانئها.