تبدأ 25 مارس.. جدول امتحانات شهر مارس لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024 لطلاب الصفوف (الأول والثاني الإعدادي)، حيث تنطلق الامتحانات ابتداءً من الإثنين 25 مارس وتستمر حتى الأحد 7 أبريل 2024.

وفيما يلي جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة.

-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الحاسب الآلي.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة التربية الفنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الجبر.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الهندسة.

-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات.

-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة التربية الرياضية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الامتحان يتم فى أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر مارس 2024، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة، لافتة إلى أن الامتحان يوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجه الأول للمادة.

وأشارت المديرية إلى أن الاختبار يتم فى جزء من الحصة الدراسية، ما عدا الحصة الأولى، وحسب ظروف كل مدرسة، لافتة إلى أن التربية الرياضية خاصة بمدرسة السعيدية الرياضية.