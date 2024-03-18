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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب فى الزيتون لجلسة 2 أبريل

الإثنين، 18 مارس 2024 05:27 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب فى الزيتون لجلسة 2 أبريل حبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 2 ابريل .  
 
كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.
 
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
 





 

 







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