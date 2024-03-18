بسبب الندبة الفرنسية.. إيطاليا تفرض غرامة 10 ملايين يورو على تيك توك

فاطمة شوقى

أعلنت هيئة المنافسة وضمان السوق الإيطالية موقع تيك توك TikTok بمبلغ 10 ملايين يورو لنشرها خلال عام 2023 مقاطع فيديو لسلوك إيذاء الذات، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، مقاطع الفيديو نشرها بعض المستخدمين على موقع تيك توك، تتضمن توظيف وسائل وطرائق - خطيرة - لإنشاء ندبة على الخد، باستخدام قرصة بأصابع اليد أو لفافة. المشكلة هي أن مقاطع الفيديو هذه تحقق مئات الآلاف من المشاهدات على الشبكة الاجتماعية ، وتحظى بشعبية خاصة لدى الشباب والأطفال الأصغر سنا.

وأعلنت الهيئة في بيان له أن العقوبة تؤثر على ثلاث شركات في مجموعة Bytedance، بما في ذلك تلك الموجودة في أيرلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وبحسب النص، أكد التحقيق مسؤولية شبكة التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مثل تحدى "الندبة الفرنسية"، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على السلامة النفسية والجسدية للمستخدمين.

وأشار أيضًا إلى أن الشركة لم تنفذ التدابير اللازمة لمنع الكشف عن هذا المحتوى، وسلط الضوء على عدم مراعاة نقاط الضعف الخاصة بالمراهقين.

بالإضافة إلى ذلك، قام بتقييم نظام التوصية القائم على المستخدم لزيادة التفاعلات والوقت الذي يقضيه على المنصة.

جدير بالذكر أن التشريع الذى من شأنه أن يحظر تيك توك فى الولايات المتحدة يواجه عقبات سياسية ومخاوف دستورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بعد إقراره فى مجلس النواب.

ومرر مجلس النواب الأمريكى بأغلبية كبيرة إجراءً، يجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك على بيع أسهمها فى التطبيق، وإلا سيتم حظره، فيما وصفته بالهجوم الخاطف الذى تجسد فجأة بعد سنوات من المفاوضات غير الناجحة حول مصير المنصة.

وتمت الموفقة على التشريع بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65، فى توبيخ هائل من قبل الحزبين للتطبيق، ومحاولة للتعامل مع المزاعم بأن شركة بايت دانس تمثل مخاطر للأمن القومى الأمريكي.