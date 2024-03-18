اليونيسيف: أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وكالات

فى اليوم الـ164 للحرب على غزة، وثامن أيام شهر رمضان المبارك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف المدنيين العزل فى مناطق عدة بالقطاع، حيث اتهمت وزارة الصحة بغزة قوات الاحتلال بارتكاب 9 مجزرة خلال 24 ساعة، استُشهد فيها 92 وأصيب نحو 130 آخرين.

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من أن قطاع غزة الفلسطيني، على شفا مجاعة قد تودى بحياة آلاف الأطفال .

وكشفت اليونيسيف - فى بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية، أنه يتم تسجيل ارتفاع حاد بحالات سوء التغذية فى صفوف الأطفال والرضع وسط مساع دولية للإسراع فى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة قد دعت مجددا إلى ضرورة دخول المساعدات بشكل فورى لوقف المجاعة فى قطاع غزة. وأضافت: "إن الاحتلال الإسرائيلى يقوم بجميع أشكال العدوان على قطاع غزة فى إطار الإبادة الجماعية من التجويع والقتل، وأصبحت المجاعة تطال الأطفال والرضع".