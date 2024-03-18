اليوم.. التحالف الوطني يكرم عمال النظافة بالبحيرة بمناسبة شهر رمضان الكريم

البحيرة -ناصر جودة

يطلق اليوم التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى مبادرة الخير لدعم الفئات الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة .

وتتضمن فاعليات المبادرة التى تنظمها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى تكريم عمال النظافة وتنظيم حفل إفطار جماعى بمركز دمنهور للمؤتمرات بالإضافة إلى توزيع كراتين المواد الغذائية على الأشخاص الأكثر إحتياجا بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وقالت الدكتورة نفين الكاتب النائبة البرلمانية عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى أن هذه المبادرة تستهدف دعم عمال النظافة وأسرهم لما يقدمونه من جهود لخدمة المواطنين.

وأضافت انه سيتم تكريم 600 من عمال النظافة بالبحيرة فى احتفالية تليق بهم ، إضافة إلى توزيع المواد الغذائية على الفئات المستهدفة تعميقا لروح التكافل الاجتماعي خلال هذا شهر رمضان المبارك.

فيما أكد محمد الكاتب أمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية أن فاعليات التحالف لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم بل تتعداها إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا اجتماعيا وإقتصاديا، مشيرا إلى تقديم الخدمات العاجله للمستحقين بالإضافة إلى تكثيف حملات طرق الأبواب لدعم الأسر الاولى بالرعاية بالمناطق النائية والمحرومة.

بالإضافة إلى توزيع كرتونة رمضان التى تضم السلع الغذائية الأساسية على المستحقين.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الآونة الأخيرة عدة فاعليات نظمها التحالف الوطنى للعمل التنموى من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل و الاكثر إحتياجا خاصة بالمناطق النائية وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وشهدت محافظة البحيرة عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".