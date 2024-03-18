المشدد 15 سنة لصاحب مستودع و 10 لنجله بتهمة قتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ت.ك.ج" 50 سنة صاحب مستودع بالسجن المشدد 15 سنة ونجله المتهم "ك.ت.ك" 25 سنة صاحب محل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.ع.م" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة إثر التعدى عليه وتوفى متأثرا بإصابته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمين بالتعدى علي المجنى عليه بعصا شوم على مناطق متفرقة من جسده حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.