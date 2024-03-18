المحالج الجديدة سر رفع مستوى الأقطان المصرية في التصدير ومنافسة البيما الأمريكي

كتب عبد الحليم سالم

دشنت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمحالج 4 محالج جديدة؛ بهدف الارتقاء بنظاقة الأقطان المصرية ورفع جودتها عالميا، وبالتالى منافستها بقوة القطن البيما الأمريكى وبقية الاقطان العالمية خاصة أن الأقطان تخلو من الشوائب فى المحالج الجديدة والتى تعانى فى الوقت نفسه من بعض المشكلات التى يجرى العمل على حلها .

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن الحكومة تولى هذا الملف أهمية كبيرة حيث سبق والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ فى إطار متابعة جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها، ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، حيث أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تطوير منظومة القطن المصرى واستعادة عرشه عالميا، وتحديث محالج القطن ضمن مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، لافتا إلى أن تطوير نُظم الحليج يمثل أحد أهم المراحل فى النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التى تؤثر بشكل مباشر فى جودة مخرجات المراحل التصنيعية اللاحقة من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية.

أضافت المصادر أن المحالج التى تم تطويرها وتشغيلها (الفيوم ـ كفر الدوارـ كفر الزيات ـ الزقازيق)،لافتة إنه يتم متابعة عمل تلك المحالج، وتحليل مستوى الأقطان التى يتم حليجها فيها ومقارنتها بالجودة العالمية وبالتالى استمرار عمليات التحديث.

وقال المهندس محمود عصمت: جار العمل أيضا على الاستفادة من ماكينات الحليج ذاتية التغذية فى المحالج غير المستغلة فى زيادة الطاقة الانتاجية فى باقى المحالج، بالإضافة إلى أنه جار التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتدبير الميزانية اللازمة لتحديث وسائل النقل وإعادة تأهيل المبانى القديمة بالمحالج والشون.