"قطاع الأعمال" تخطط لزراعة 20 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة لخفض فاتورة الاستيراد

كتب عبد الحليم سالم

تخطط وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ لزراعة 20 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، خلال الموسم الجاري؛ وذلك لخفض فاتورة الاستيراد من الأقطان وخامات الأقطان القصيرة من الخارج، وتلبيه احتياجات المصانع الوطنية.

‏كشفت مصادر في قطاع الأعمال العام أن التركيز في الزراعة سيكون على منطقة شرق العوينات، وهي نفس المنطقة التي سبق الزراعة فيها خلال السنوات الماضية، كاشفة أن هناك بعض المناطق بمنطقة الضبعة الصالحة لزراعة الأقطان القصيرة، في حالة الرغبة في التوسع في الزراعة يمكن الاستعانة بتلك المنطقة.

وأشارت المصادر أن الشركة القابضة للقطن والغزل برئاسة الدكتور أحمد شاكر. تستعد لتنفيذ مشروع الزراعة؛ لتوفير احتياجات المصانع الوطنية حيث تم بالفعل توفير كميات كبيرة من الأقطان تمثل ‫ثلث الأقطان المصرية خلال الموسم الماضي: لتوفير احتياجات اكبر مصنع للغزل في العالم وهو مصنع 1 بالإضافة إلى تلبية احتياجات. ‏مصنع 4 وبعض مصنع الغزل والنسيج التي تعمل بطاقة محدودة خلال الفترة الماضية.

‏أوضحت المصادر أن الشركة القابضة تسعى لتلافى بعض الأخطاء والتحديات، التى واجهت زراعات الموسم الماضي، ومنها تأخر الزراعة وبالتالي تأخر عملية الحصاد وتأخر نقل الأقطان؛ مما تسبب في بعض المشكلات مع الجهات المؤجرة للأرض التي تطلب مقابل هذا التاخير، وتم احتجاز الأقطان لحين دفع تلك المبالغ، موضحة ‏إن مشروع الزراعات يتم بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الزراعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تحظى الزراعات بدعم كبير من الدولة المصرية لتوفير الاحتياجات الكبيرة من الأقطان والحد من الصادرات بشكل كبير حيث يتم استيراد ما قيمته 3 مليارات دولار من الأقطان والمنسوجات قصيرة التيلة والخامات المتعلقة بها سنويا للمصانع المحلية، وبالتالي تستهدف الدولة زراعة نصف مليون فدان سنويا لتوفير تلك الاحتياجات تماما.