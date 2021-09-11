لمرضى السكر.. اعرف مقدار التمرين الذي تحتاجه كل يوم لخفض مستوياته بالدم

كتبت هند عادل

ممارسة الرياضة والنشاط البدني مفيدان للغاية للصحة العامة وإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2، ربما تكون في خطر، ولكن الخبر السار أن ممارسة التمرين المنتظم مهم بشكل خاص لمن يعانون من المرض، ولكن يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى بعض المضاعفات لمرضى السكري.

ووفقا لتقرير لموقع insider إليك كيفية إنشاء روتين تمرين آمن وفعال إذا كنت مصابًا بداء السكري.

فوائد التمرين لمرضى السكري



عند ممارسة الرياضة يحرق جسمك الجلوكوز أو السكر في الدم للحصول على الطاقة مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، كلما زادت ممارسة الرياضة، يتضخم هذا التأثير بمرور الوقت، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم، مثل مرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة أيضًا على بناء العضلات وتقليل الدهون، وكلاهما يعزز قدرة جسمك على استخدام الأنسولين الهرمون الذي يساعد جسمك على تحويل سكر الدم إلى طاقة، بشكل عام، يستفيد الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 من زيادة حساسية الأنسولين لأنه المكون الرئيسي للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.

ما مقدار التمرين الذي يحتاجه مريض السكر